Avronun dolar karşısındaki yükselişi, Türkiye'nin dış ticareti ve cari açığına olumlu yansıyacak.

Avronun dolar karşısındaki yükselişi, Türkiye'nin dış ticareti ve cari açığına olumlu yansıyacak.



Son 3 yıldır üst üste değer kaybeden ve 1,40 sınırından 1,03 seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, ABD ve Avro Bölgesi'ndeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin ardından bu yıl yükselişe geçti. Dün, son 30 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1712 sınırına ulaşan avro/dolar paritesi, bugün 1,16'nın üzerinde dengelendi.



Uzmanlar, paritedeki yükselişin, ağırlıklı olarak ihracatını avro, ithalatını ise dolar cinsinden yapan Türkiye'nin dış ticaret ve cari açığına olumlu yansıyacağını belirtiyor.



"Türkiye'nin dış ticaret haddinde iyileşme sağlamakta"



İş Portföy Araştırma Bölümü Yönetmeni Hande Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avro/dolar paritesindeki yükseliş, Türkiye'nin ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine göre yükselmesine neden olmakta ve dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaret haddinde iyileşme sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye'nin büyüme kompozisyonu açısından pozitif olacaktır"



KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da "İhracatımız artacağından üretim ihtiyacı da artacaktır. Sanayi üretim ve kapasite kullanım oranları bu durumdan olumlu yönde etkilenebilir. Söz konusu durum, Türkiye'nin büyüme kompozisyonu açısından da pozitif gelişmelere neden olacaktır." ifadelerini kullandı.