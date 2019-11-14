"Türkiye Ekonomi Bankası satıldı" haberlerine açıklama

Kosova Merkez Bankası tarafından, Türkiye Ekonomi Bankasının (TEB) 2008'den beri Kosova'da faaliyet gösteren iştiraki "TEB Sh.A." bankasının Rus iş adamları tarafından satın alındığına yönelik sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, başından beri BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. ile Çolakoğlu Group Joint Venture'ın sahibi olduğu bankanın sermayesi için mülkiyet değişikliği yönünde hiçbir zaman bir talepte bulunulmadığı ifade edildi.

TEB'in, ülkedeki diğer lisanslı bankalarla birlikte güvenli ve sağlıklı bir finansal sistem oluşturmada geçmişte olduğu gibi şimdi de önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, bankanın Kosova'nın ekonomik gelişimine katkı sağladığı ve finans sektöründe yabancı yatırımları teşvik ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki tüm mali sektörün güvenli olduğu ve vatandaşların endişe etmemesi gerektiği de kaydedildi.