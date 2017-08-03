Türkiye için önemli bir kurum daha yabancılara satıldı. Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissesinin yüzde 40'ını 869 milyon dolara Avustralyalı bir fona devretti. Limanın yüzde 50'sini de daha önce Singapurlular almıştı. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Deniz, "Liman lojistik önemdedir, bu özelleştirme doğru değil" dedi.

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Mersin Limanı'nın yüzde 90'ı yabancıların eline geçti.



Mersin Limanı Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın da 10 büyük limanı arasında. Aynı zamanda Ortadoğu'nun Dünya'ya açılma noktası.



2007 yılında Limanın yüzde 50'sini Akfen Holding satın almıştı. Holding şimdi hissesinin yüzde 40'lık payını 869 milyon dolara Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors'a devretti.



Ekonomik olmasının yanında stratejik öneme de sahip Limanı'nın yüzde 50'si de 2007 yılında Singapurlulara satılmıştı.



Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Deniz, satışın doğru olmadığını söyledi.



Mersin İmece Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Şahin de konuyu gazetesinde işledi ve özelleştirmeye karşı çıktı.





ulusal.com.tr