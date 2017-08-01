Türkiye ile Katar tarımda iş birliği yapacak. İki ülke arasında tarım alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Katar arasında "Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" onaylandı. İmzalanan mutabakat zaptı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Mutabakat zaptına göre, tarım, gıda ve hayvancılık alanında iş birliği kapsamı, her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda güçlendirilecek.



Mutabakatla tarım, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvancılık ve hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, balıkçılık ile gıda sağlığı alanlarında iş birliği sağlanacak.



İş birliğini izlemek ve değerlendirmek üzere "Tarım Yürütme Komitesi" kurulacak. Komite, dönüşümlü olarak iki ülkeden birinde toplanacak. Mutabakat zaptı 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak.



Bu arada, Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı, Katar/Doha’da 01-08 Ağustos 2017 tarihleri arasında icra edilecek. Tatbikat, Katar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara ve deniz unsurlarının katılımıyla yapılacak.



ulusal.com.tr