Milyonlarca memuru ilgilendiren görüşmeler sona erdi. Buna göre, 2018 için yüzde 4+3 buçuk, 2019 için yüzde 4+5 oranlarında zam kararı çıktı. Bu matematik hesabının anlamı; 2018 yılı için en düşük memur maaşına 171 Türk lirası zam yapılacak. Anlaşma sonrası Memur Sen hükümete teşekkür etti. İmza törenine katılmayan Türkiye Kamu Sen ise teklifin kabul edilmesine tepkili

Milyonlarca memurun gözü hükümetle sendikalar arasındaki pazarlıktaydı.



4’üncü Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında varılan anlaşmanın imza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlendi.



Yapılan görüşmeler sonunda 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3 buçuk, 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay içinse yüzde 5 oranda zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.



Anlaşmanın imzaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yetkili Konfederasyon Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından atıldı.



Bu zam oranları en düşük dereceli memur maaşında 2018 yılının tamamı için 171 Lira 4 kuruş, 2019 yılının tümü için 221 Lira 71 kuruş artış anlamına geliyor.



İmzalanan zam oranları ortalama memur maaşı için ise 2018 yılı için toplam 227 Lira 49 kuruş, 2019 yılında ise 294 Lira 88 kuruş artış yapılmış oldu.



2018 yılının ilk 6 ayı için hükümetin teklif ettiği yüzde 3 buçuk artış ile ilgili, “Kalemi verdiler, mürekkebi doldurmadılar” diyen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklif 4’e çıkarılınca teşekkür etti.



Memur konfederasyonları ise yapılan anlaşmaya tepkili.



İmza törenine katılmayarak anlaşmayı protesto eden Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Sonuçlara saygı duymuyoruz.” dedi.



Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hasan Kütük de yazılı açıklama yaptı. Kütük, “Kamu emekçileri yapılan buçukluk zamla aldatıldı, enflasyona ezdirildi.” dedi.



Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Zengin de anlaşmanın kabul edilmesini örgütlü bir ihanet olarak yorumladı.



Haber: Tansev Kara

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