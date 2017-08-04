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"Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız"

Katar ile dış ticarette farklı alternatifler düşünülüyor. Karayolu üzerinden yapılan taşımacılıkta tercih İran olacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız" dedi

Katar ile karayolu üzerinden ticaret İran aracılığı sayesinde yapılacak.

Türkiye, Katar'ın genel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni adımlar atıyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Katar ile yapacağı dış ticaret planlarını anlattı.

Zeybekci, karayolu konusunda İran'ı işaret etti.

Ekonomi Bakanı, önümüzdeki günlerde İran'a gidecek. Ziyaretin nedeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim sonrası yemin töreni. Ancak Zeybekci burada Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüşecek.

Türkiye-İran-Katar üçlü zirvesinde taşımacılık konusunun anlaşmayla tamamlanması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #katar #iran
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