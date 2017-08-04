Enerji ithalatı için ödenen miktar yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 17,1 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin enerji ithalatı bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 17 milyar 144 milyon 263 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 108 milyar 323 milyon 530 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.



Bu ithalatın 17 milyar 144 milyon 263 bin dolarlık bölümü, enerji ithalatı olarak da bilinen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlardan" oluştu.



Böylece, geçen yılın ilk yarısında 12 milyar 950 milyon 341 bin dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32 artarak 17 milyar 144 milyon 263 bin dolara ulaştı.



"Asıl sebep petrol fiyatları"



Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye’nin 2016'nın ilk yarısında 12 milyar 950 milyon 341 bin dolarlık enerji ithalatı yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin ithalat faturasındaki yüzde 32’lik artışın nedenleri araştırılırken ülkenin enerji tüketim denkleminde yer alan petrol, doğalgaz, kömür ve elektrik ithalatına bakılması gerektiğini belirtti.



Enerji ithalatı faturasındaki değişimde petrol fiyatlarının etkili olduğuna işaret eden Akyener, "2016 yılının ilk yarısında ortalama varili 38,5 dolar civarında seyreden petrol fiyatları 2017 yılının ilk yarısında 51 dolar civarında seyretti. Yani Türkiye sadece fiyat farklılığından dolayı bu dönemde yüzde 32'lik bir zarara uğradı." dedi.