TÜRKİYE'de ilk olan Mersin Serbest Bölgesi'ni işleten Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin (MESBAŞ), sermayesinin yüzde 21.2 oranındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait hissesi özelleştirilecek.

1987'de faaliyete geçen Mersin Serbest Bölge İşletmecisi MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, özelleştirmenin yüzde 21.2'lik kamu sektörüne ait hisseleri kapsadığını açıkladı. Mum, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin özelleştirme kapsamında bulunması nedeniyle MEŞBAŞ'taki hisseleri de satışa sunuldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca açılan ihale kapsamında teklif ve ihale şartname dosyalı isteklilere veriliyor. Son teklif verme tarihi 24 Ağustos 2017'dir" dedi.



Yapılacak ihale sonrası kamuya ait hisselerin özel kesime geçeceğini belirten Genel Müdür Mum, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin diğer limanlarının da kademeli olarak özelleştirileceğini kaydetti Mum şunları söyledi:



"Sermaye yapımızda bir değişiklik yok, sadece hisselerin kamuya ait bölümü değişiyor. Böylece bundan sonraki süreçte satış sonrası artık bu hisseler de özel kesime geçmiş olacak. Özelleştirme şirkete olumlu bir etki yaratacak. Çünkü şirketimizin faaliyetlerinin hangi yönde olacağına dair gerek 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu gerek Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmenliği, gerekse de şirketimiz ve Ekonomi Bakanlığı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde şirket faaliyetlerine devam ettirecektir. Bu anlamda şirketin sermayesine katkı verecek diğer özel kesimin de girmesi ile şirket faaliyetlerinin olumlu yönde gelişeceğini düşünüyoruz."



470 FİRMA, 8 BİN 300 İSTİHDAM



Mersin Serbest Bölgesi'nde şu anda 470 firmanın faaliyet gösterdiğini ve bu firmalar bünyesinde 8 bin 300 kişinin istihdam edildiğini de vurgulayan Mum bu konuda şunları kaydetti:



"Bölgede hem üretim hem de ticari faaliyetler ön plandadır. Dolayısıyla bölgenin kuruluşunda üretimde tekstil ile başlayan üretim, daha sonra çelik boru, ambalaj, gıda ürünleri değişik kimyasal ve medikal ürünler olmak üzere faaliyetlerini geliştirmiştir. Yapılan üretimlerin yüzde 95'i yurt dışına gönderilmektedir. Bu anlamda Serbest Bölge amacına uygun olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda bölge coğrafik olarak içinde bulunduğu durum itibariyle Ortadoğu ülkelerine yakınlığı konumuyla da bu ülkelerle olan ticareti ön plandadır ve özellikle Irak, İran ile önemli boyutta ticaretimiz vardır. Bu anlamda Mersin Serbest Bölgesi'nde yapılan ticaretle beraber geldiğimiz süreçte kuruluşundan itibaren 58 milyar dolarlık işlem yapılmıştır. Yıllık olarak ortalama 3.3 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Mersin Serbest Bölgesi Doğu Akdeniz'de ülkemizin en önemli Serbest Bölgesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir."



ALBENİSİ YÜKSELECEK, İSTİDAM ARTACAK



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut ise özelleştirmenin arkasından da o bölgede yapılacak olan önemli yatırımlar olacağını kaydetti. Özelleştirmeye giren kısmın yüzde 21 civarında devlet hissesi olduğunu anlatan Aşut, şu değerlendirmede bulundu:



"Tabi bu özelleştirmenin arkasından da o bölgede yapılacak olan önemli yatırımlar var. Altyapı yatırımları, iskele yatırımları ve oranın bir rehabilitasyona tabi tutulması söz konusudur. Bunun yanında da önümüzdeki süreçte bu özelleştirilme iyi bir şekilde gerçekleştirilebilirse TEKFEN arazisinin bu bölge ile birleştirilip daha aktif bir Serbest Bölge haline gelmesi gerekiyor. Ben pozitif yönde bu işi tetikleyeceğini düşünüyorum. Albenisi ve ticareti daha yüksek olacak. İstihdam oranı yükselecek. Katma değeri yüksek ürünleri üretebilir pozisyona geleceğiz."



BU İŞE SORUMLULUK PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ



İhalede iyi bir konsorsiyum yapısı ile bu işten çok büyük kar amacı gütmeden yeni grupların bir araya gelmesi gerektiğine de işaret eden Aşut şu görüşlere yer verdi:



"Orada çok büyük bir kar yok. Orada 28 milyon doların üzerinde bir yatırım var. O yatırım yapılacak. Uzun bir süre oradan kar payı alınamayacak. Bu yatırımlar yapıldıkça orası yavaş, yavaş kara geçecek. Sonunda da daha aktif bir serbest bölge olacak. Biz de dosya alıp üzerinde çalışıyoruz. Deniz Ticaret Odası ile birlikte konuları müzakere ediyoruz. Bize gelen, bizimle birlikte hareket etmek isteyenlerle hareket ediyoruz. Çünkü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın tetiklemesi ile Serbest Bölge kuruldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da bu işe sahip çıkarak yürümek zorundadır. Bu işe şu sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Biz buradan kar amacı değil, işletmelerin karlı işletme olması, istihdam ve katma değini yüksek olan bir bölge oluşturmaya çalışacağız."