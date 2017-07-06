Kastamonu'da faaliyet gösteren bir firma tarafından ülkenin farklı bölgelerinden toplanan kuzu göbeği mantarı, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kastamonu'da faaliyet gösteren bir firma tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan kuzu göbeği mantarı, Avrupa'da sofraları süslüyor.

Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarını köylülerden aldıktan sonra fabrikada işleyen firma, Avrupa'nın birçok ülkesine kuzu göbeği mantarı ihraç ediyor. Ürünler, talebe göre taze ya da dondurulmuş olarak gönderiliyor.



Firma ortaklarından Sıtkı Vefaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır mantar ticaretiyle uğraştıklarını, Anadolu'nun birçok yerinden kuzu göbeği mantarı aldıklarını söyledi.



Kuzu göbeği mantarının önce Akdeniz ve Ege, ardından Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çıktığını belirten Vefaoğlu, köylülerden aldıkları mantarları fabrikalarında işledikten sonra boyutlarına göre ayırıp paketlediklerini anlattı.



"Yılda 200 ton civarında kuzu göbeği mantarı topluyoruz"



Vefaoğlu, "Türkiye, mantar açısından zengin bir ülke. Mantar, köylüler açısından da önemli gelir getiren bir ürün. Köylü için sermayesiz ekmek kapısı niteliğinde. Ekmeden, bakmadan mantar toplayıp gelir elde edebiliyorlar." dedi.



Kuzu göbeği mantarının fiyatının dönemsel olarak değiştiğini ifade eden Vefaoğlu, ürünün kilogram fiyatının ilk çıktığında 150-200 lira olduğunu, daha sonra 90-100 liraya kadar gerilediğini söyledi.



Kuzu göbeğini genelde dış piyasa için aldıklarını dile getiren Vefaoğlu, şunları kaydetti:



"Yılda 200 ton civarında kuzu göbeği mantarı topluyoruz. Bunu işledikten sonra Fransa, İsviçre, Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satıyoruz. Damak tatlarına uygun ve protein açısından zengin olduğu için tercih ediyorlar. Biz daha çok dış piyasa için çalışıyoruz."