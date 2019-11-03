Türkiye Petrolleri arama sahalarını genişletecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının arama sahalarını genişletmesi kararlıştırıldı.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının attığı adımla alınan karar resmi gazete de yayımlandı.

Karar ile birlikte Türkiye Petrolleri, Adıyaman'daki petrol işletme alanı genişletebilecek.

Siirt'in Kurtalan ilçesi ve Batma'nın Kozluk ilçesinde yeni petrol arama sahaları oluşturulacak. Petrol arama ruhsat sahası yapılacak alanlar kamulaştırılacak.

TPAO, Mardin Nusaybin'de de petrol aramaya karar verdi. Zengin petrol yatakları ile bilinen Kamışlı'nın karşısındaki Nusaybin için yakın zamanda planlama yapılacak.



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