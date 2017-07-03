Amerika'daki Merrill Lynch derecelendirme kuruluşuna göre, Türkiye piyasası kırılgan bir yapıya sahip. En az kırılgan piyasalar ise Çin ve Rusya.

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Bank of America Merrill Lynch gelişen piyasalara ilişkin yarıyıl raporunu yayınladı.



Raporda, Çin ve Rusya'nın güçlü piyasa değeri vurgulandı. Türkiye'nin kırılgan yapısının altı çizildi.



Buna göre, "Türkiye yüksek borç yönünden en kırılgan 2. gelişen piyasa."



Güney Afrika'nın en kırılgan gelişen piyasa olduğu belirtilen raporda, Brezilya'nın üçüncü sırada olduğu ifade edildi.





ulusal.com.tr