İran, Peşmerge'yi vurdu
İran, Peşmerge'yi vurdu
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
TSK açıkladı: Büyük operasyon
TSK açıkladı: Büyük operasyon
Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var

Türkiye piyasası kırılgan bir yapıya sahip

Amerika'daki Merrill Lynch derecelendirme kuruluşuna göre, Türkiye piyasası kırılgan bir yapıya sahip. En az kırılgan piyasalar ise Çin ve Rusya.

Türkiye piyasası kırılgan bir yapıya sahip
Bank of America Merrill Lynch gelişen piyasalara ilişkin yarıyıl raporunu yayınladı.

Raporda, Çin ve Rusya'nın güçlü piyasa değeri vurgulandı. Türkiye'nin kırılgan yapısının altı çizildi.

Buna göre, "Türkiye yüksek borç yönünden en kırılgan 2. gelişen piyasa."

Güney Afrika'nın en kırılgan gelişen piyasa olduğu belirtilen raporda, Brezilya'nın üçüncü sırada olduğu ifade edildi.


ulusal.com.tr
Önceki Haber
Trump: Tutuklanan Türklerle kendim ilgileneceğim
Sonraki Haber
Yüzde 13'lük ulaşım zammına ilk tepki Vatan Partisi'nden
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.