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Türkiye, Rus kırmızı et üreticilerini denetleyecek

Türk yetkililerinin, 10 Temmuz'da Rusya'daki kırmızı et üreticilerini denetlemeye başlayacağı açıklandı

Türkiye, Rus kırmızı et üreticilerini denetleyecek

Türk yetkililerin, 10 Temmuz’dan itibaren Rusya’daki sığır ve kuzu eti üreticisi firmaları denetleyecekleri bildirildi.

Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, 10 Temmuz’da Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetkililerin Rusya’ya geleceğini belirtti.

Yetkililerin, Moskova bölgesindeki kuzu eti üreticilerini denetlemeye başlayacağını belirten Melano, ziyaret kapsamında Bryansk ve Orenburg bölgelerindeki sığır eti üreticilerinin de denetleneceğini dile getirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin, Rusya’dan et ithalatının 2017’de başlayacağı garantisini verdiğini belirtmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #sığır #rusya #kuzu #kırmızı et
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