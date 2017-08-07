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Türkiye 'rüzgar'da Avrupa dördüncüsü

Türkiye yılın ilk yarısında rüzgarda işletmeye aldığı 377 megavatlık kapasiteyle Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye 'rüzgar'da Avrupa dördüncüsü

Türkiye rüzgar enerjisinde ocak-haziran döneminde devreye aldığı 377 megavat kurulu kapasiteyle Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da yılın ilk altı aylık döneminde toplam 6 bin 100 megavat rüzgar kapasitesi sisteme dahil edildi.

Bu dönemde Almanya'nın Avrupa'da 2 bin 200 megavat rüzgar kapasitesi işletmeye dahil ederek ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, "Avrupa'da bin 200 megavatla İngiltere ikinci ve 492 megavatla Fransa üçüncü oldu. Türkiye ise 2017 yılının ilk yarısında sisteme dahil ettiği 377 megavatlık rüzgar kapasitesiyle kurulu güç bakımından Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu dönemde deniz üzerinde (offshore) rüzgar santrallerinde ise toplam bin 300 megavat kapasitenin devreye alındığı vurgulandı.

Rüzgar yatırımlarının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 milyar avro azalarak 8,3 milyar avroya gerilediği kaydedilen açıklamada, bu dönemde 2,9 milyar avro onshore ve 5,4 milyar avro da offshore rüzgar santrallerine yatırım yapıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #rüzgar #avrupa #dördüncüsü
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