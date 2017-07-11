Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Shri Dharmendra Pradhan, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını üstlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Hintli Bakan, ŞİÖ üyesi ülkelerle enerji işbirliğini artıracaklarının altını çizdi.

İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılan Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Pradhan, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması gerektiğini söyledi. Pradhan, Türkiye'nin ŞİÖ Enerji Kulübü'nün 2017 başkanlığını üstlenmesinin önemini de vurguladı.



Kongrede basın toplantısı düzenleyen Hindistan Petrol Bakanı Shri Dharmendra Pradhan, Türkiye'nin sağlam bir altyapıya ve jeopolitik konuma sahip olduğunu vurguladı. Hintli bakan, "Biz Türkiye'yle işbirliğimizi artırmak istiyoruz. Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılmasına da olumlu bakıyoruz” dedi.



Bakan Pradhan, Rusya ve Çin ile de ŞİÖ'ye katılımlarının ardından ilişkilerini geliştirdiklerini vurguladı. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile görüşmesinde iki ülkenin gelecekte enerji alanında atılacakları adımları planladıklarını belirtti. Pradhan, Çin ile de halihazırda birçok ortak projeleri olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini ifade etti.



Hintli Bakan Pakistan'la da aralarında bir sorun bulunmadığını, enerji alanında işbirliği içinde olduklarını da ekledi.



ulusal.com.tr