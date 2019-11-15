Türkiye, turist çekmek için Asya’ya odaklanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Turizmde Asya vurgusu yapıldı.

Meclis’in bütçe mesaisi sürüyor. 2020 yılı için toplam bütçe 1 trilyon 95,5 milyar lira olarak öngörüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 5 milyar 127 milyon lira ayrıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ödeneğin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yaptı.

Bakan Ersoy, turizmde Asya’ya odaklanılacağını söyledi.

Ersoy, bu yıl tanıtıma ayrılan bütçeye de değindi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sunum yaptı. Sunumda 2019 yılında vatandaşlardan RTÜK’e toplam 91 bin 203 adet şikayet geldiğini ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde RTÜK Üst Kurulu Üyesi Faruk Bildirici’nin görevden alınmasıyla ilgili protesto da yapıldı. CHP’liler komisyonda sunum yapan RTÜK Başkanı’na tepki gösterdi.

ulusal.com.tr