Türkiye ve Katar Merkez Bankaları arasındaki swap anlaşması revize edildi

Türkiye ve Katar arasında Merkez Bankası işbirliği geliştirildi. Anlaşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha temaslarında varıldı.

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını yeniledi.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaret kolaylaştırıldı. Swap anlaşması 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

İmzalanan swap anlaşmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklama yapıldı.

İki ülke arasında sadece ekonomik anlamda anlaşmalar yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke 7 anlaşmaya imza atılmıştı. İmzaların ardından bir de ortak bildiri yayımlanmıştı.

Yayımlanan bildiride, Türkiye ve Katar'ın Suriye'deki terörün sonlandırılması, Orta Doğu'da barışın tesisi, Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararları yer aldı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani Türkiye-Katar ortaklığının, başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinmen mesaj paylaşan Emir Al Sani, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, stratejik ilişkilerin sürekli gelişme halinde olduğunu kaydetti.



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