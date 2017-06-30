Turizmde moraller Rus turistlerle düzeldi. Rusya’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk 5 ayda bir milyona yaklaştı. Ancak Avrupa'dan gelen turist sayısında ciddi bir artış yok.

Yazla birlikte Rus turistler Türkiye akın etmeye başladı. Tatil için Türkiye'yi tercih eden Rus turistlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.



Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, mayıs ayında Rus turist sayısındaki yükselişin büyük etkisiyle, yüzde 16.27 artarak 2.89 milyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında ziyaretçi sayısındaki artışta Rusya kaynaklı gelişmelerin artışta büyük katkısı olduğu görülüyor.



Rusya’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yüzde bin 384 artışla 608 bin 472'ye çıktı. Yılın ilk beş ayında ise Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 1 milyona yaklaşarak 928 bin oldu. Hedef yıl boyunca 5 milyon Rus turist.



Ancak turizmde kişi sayısı artsa da kişi başına gelirde düşüş var.



KİŞİ BAŞINA ORTALAMA HARCAMA

2015 2016 2017

715 DOLAR 633 DOLAR 637 DOLAR



İndirimler sayesinde turist çekmeye çalışan turizm sektöründe Avrupalı turistteki sorunlar ise devam ediyor. Zira henüz Avrupa'dan gelen turist sayısında ciddi bir artış söz konusu değil.



Almanya’dan gelen turist sayısı 863 bin sınırında kalırken, İngiltere’den de 396 bin turist geldi. Hollanda’dan gelişler de beklentiyi karşılamıyor. Ortadoğu’dan Türkiye’ye gelişlerde ise artış devam ediyor. İran ve Irak başta olmak üzere özellikle Karadeniz kıyıları ile Yalova ve Bursa’ya Körfez’den gelen turist sayısı etkisini gösteriyor.







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