"Makine ihracatçılarının ilk 1000 listesindeki ağırlığı, sektörün ülke ekonomisi için stratejik önemini açık bir şekilde ortaya koydu"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2016 yıl sonu verilerine göre açıklanan "İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması"nda Makine İhracatçıları Birliğine (MAİB) üye 105 firma yer aldı.



Birlik açıklamasına göre, araştırmada Türkiye’nin ihracat liderliğini MAİB üyesi Ford Otomotiv alırken zirvedeki ilk 10 firmadan 4’ü de MAİB üyeleri arasından çıktı. Araştırmada yer alan 105 MAİB üyesi firmanın 2016 yıl sonu itibarıyla toplam ihracat hacmi 18,5 milyar TL oldu.

Açıklamada, MAİB üyelerinin listedeki toplam ihracat hacminin yüzde 23’ünü gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, makine ihracatçılarının ilk 1000 listesindeki ağırlığının, sektörün ülke ekonomisi için stratejik önemini açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.



Dalgakıran şunları ifade etti:

"İhracat, dış ticaret açığının kapatılması ve ülke ekonomisinin büyümesinden toplumsal kalkınma ve refahın sağlanmasına kadar her derde deva bir reçete. Ama bu reçetenin hızlı etki edebilmesi için asıl önemli olan yüksek teknolojili ürünler üretmek, verimli ve kaliteli imalatla dünyaya açılmak. Biz 'Türkiye’nin Makinecileri' olarak ülkemiz adına bu sorumluluğu üstleniyoruz. Yüksek teknolojili makineler ihraç ederek, yurt içinde yerli makine teknolojilerinin tercih edilmesini sağlayarak hem ihracatı artırmaya hem ithalatı azaltmaya çalışıyoruz. Bu çabamızın sonucunda TİM’in İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırmasına Birliğimiz üyesi 105 firmanın girdiğini görmek son derece büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Hedefimiz, 2017 yıl sonu sonuçları açıklandığında makine ihracatçıları olarak listede daha kalabalık olmak.”