TÜSİAD: Gelir dağılımı bozuldu

Ekonomideki kötü gidişatın halka olumsuz yansıması konuşuldu. Çok kutuplu dünyaya uygun rota çizilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı 4 Aralık’ta Ankara’da yapıldı.

Kurulda, gelir dağılımında bozulma meydana geldiğine dikkat çekildi.

Kurul konuşmalarında işsizlik ve büyüme rakamları da değerlendirildi.

Dijital vergi ve konaklama vergisi gibi yeni dilimler getiren kanun teklifi de iş insanlarının hedefindeydi.

Yüksek İstişare Kurulu'nda yolsulluk ve yolsuzluğu karşı Şili ile Bolivya gibi ülkelerde başlayan halk hareketleri de gündeme geldi.

TÜSİAD’ın toplantısında dünyadaki ekonomik güç dengesinin değiştiğine ilişkin de açıklama geldi. Türkiye'nin mevzilenmesine ilişkin uyarılar yapıldı.



ulusal.com.tr