TÜSİAD öğrenme becerileri raporu hazırladı

TÜSİAD "Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri Raporu"nu hazırladı.

Rapor, İstanbul'da düzenlenen bir toplantı ile açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı.

TÜSİAD başkanı okul öncesi eğitimin önemine değindi.

Ardından "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı" adını da taşıyan raporun sunumu yapıldı.

OECD Proje Yöneticisi Milos Kankaros da kürsüye çıktı.

Topantı kısa bir aranın ardından düzenlenen panel ile devam etti.

HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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