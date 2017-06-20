Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Kapasite Artışı Projesi için son ön yeterlik başvurusu 4 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'e kadar yapılabilecek

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Kapasite Artışı Projesi için ihale düzenlenecek. İhalede, son ön yeterlik başvuru tarihi 4 Ağustos Pazartesi olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz depolama kapasitesini artırmak için düzenlenecek ihalede, istekliler son başvurularını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'e kadar yapabilecek. İhale için ön yeterlik kriterlerini yerine getiren firmalar, BOTAŞ tarafından eylül ayında davet edilecek. İstekliler, ön yeterlik işlemlerine ilişkin detaylı bilgiyi, BOTAŞ Doğalgaz Yeraltı Depolama Daire Başkanlığından alabilecek.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde yapılacak kapasite artışı için BOTAŞ'ın Dünya Bankasına yaptığı başvuru kapsamında verilecek finansman, farklı finansal kurumlar tarafından ortak karşılanabilecek. Ancak finansman Dünya Bankasının ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında yönetilecek.



Tesiste ilk gaz şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle kavernlere basılmaya başlanmıştı. Mevcut durumda 1 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesi olan tesiste, kapasite genişletme çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanması ve yıllık 5,4 milyar metreküp doğalgazın depolanabilmesi planlanıyor.



Tuz Gölü projesinin ilk kısmı için, Dünya Bankası 2006'da imzalanan bir anlaşmayla 325 milyon dolar, 2014'te imzalanan başka bir anlaşmayla da 400 milyon dolar finansman desteği sağlamıştı.