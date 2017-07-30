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TZOB: Buğdayda hata düzeltilmeli

Hükümetin çıkardığı Gümrük Vergisi Kararnamesi üreticiyi zor duruma soktu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyat düşüşü ile ilgili yaptığı açıklamada "kilogramda 5 kuruş olarak ödenen prim artırılmalıdır" dedi.

TZOB: Buğdayda hata düzeltilmeli

Gümrük Vergisi Kararnamesi'ne Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tepki gösterdi. 

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, buğdayda hasat zamanı çıkan ithalat kararnamesinin üreticinin belini büktüğünü, fiyatlardaki düşüşün üreticiyi büyük sıkıntıya soktuğunu söyledi. 

Üretici ilk darbeyi bu kararnamenin etkisiyle düşen fiyatlarla yedi. Bayraktar, "Hükümetimiz, primi artırarak hatasını telafi etmeli, üreticinin zararını gidermelidir" dedi. 

Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday fiyatını da yetersiz buldu. Fiyatların yükseltmediğini belirten Bayraktar, hükümete seslendi; "hızlı ve acil karar alınmalı" dedi. Bayraktar, kilogramda 5 kuruş olarak ödenen primin artırılmasını talep etti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tzob #buğday #Şemsi Bayraktar
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