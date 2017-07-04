Atatürk Havalimanına yerleştirilen tomografi tabanlı cihazın ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda uyguladığı elektronik eşya yasağının kalkmasını sağlayacağının bildirilmesinin ardından İngiliz yetkililerden oluşan heyet bugün havalimanında bazı incelemeler yaptı

Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen tomografi tabanlı cihazın ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda uyguladığı elektronik eşya yasağının kalkmasını sağlayacağının bildirilmesinin ardından İngiliz yetkililerden oluşan heyet havalimanında bazı incelemelerde bulundu.



İngiliz Güvenlik İdaresinden üç yetkili, bugün terminaldeki çeşitli bölümleri gezdi. İngiliz yetkililerin tomografi cihazının bulunduğu ABD'ye direkt sefer yapılan körüklerde de inceleme yapacağı öğrenildi.



ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı tarafından onaylanan, "ClearScan" markasıyla üretilen cihazın yarın havalimanına gelmesi beklenen ABD'li heyet tarafından da denetleneceği bildirildi.



TSA'dan gelecek yetkililer tarafından cihazın işleyişine ait teyit gözleminin yapılmasının ardından söz konusu yasağın kaldırılabileceği belirtildi.