Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Birol, petrol fiyatlarına dair, "Önümüzdeki 6 ay ile 1 yılda fiyatlarda çok ciddi bir yükselme tahmin etmiyorum." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Anadolu Ajansının(AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Birol, petrol fiyatlarının düşük seviyede seyretmesinin Türkiye gibi cari açığı petrole bağlı ülkeler için olumlu bir durum oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki 6 ay ile 1 yılda fiyatlarda çok ciddi bir yükselme tahmin etmiyorum, hali hazırda piyasada arz fazlası petrol bulunuyor ve hatta bu petrolü stoklayacak yer yok." dedi.



Petrol fiyatlarının son 3 ayda düşüş eğilimine girmesinin Türkiye için kaygı verici bir durum olmadığını aktaran Birol, "İnşallah Ortadoğu'da bir şey olmaz ama olsa bile ben petrol fiyatlarında çok ciddi bir sıçrama olacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Yenilenebilirde yatırım maliyetleri düşüyor"



Önceki dönemlere göre şu an Türkiye'nin daha büyük ölçekli yatırımlara girmesi gerektiğini ifade eden Birol, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve teknolojilerine yatırım yapması çok iyi bir zamana denk geldi. Dünyada yenilenebilir enerjinin maliyetlerinde çok ciddi düşüşler görülüyor. Güneş enerjisi proje maliyetlerinde son 5 yılda yüzde 80 düşüş gerçekleşti. Rüzgar enerjisinin maliyetinde de yüzde 35'e varan düşüş oldu. Yenilenebilir enerjinin büyümesi gerçekten sektör adına çok umutlu bir olay. Yine de sistemde dengeyi sağlamak için doğalgaz ve petrol gibi kaynaklara yatırım yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.