Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne 23 ülkeden 700'e yakın iş insanı katıldı

Tarihi İpek Yolu'nun stratejik durakları arasındaki Trabzon'da önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

Kuşak Yol Projesi kapsamında Karadeniz'in incisi Trabzon'da bu yıl 4'üncü Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi düzenlendi.

İki gün sürecek zirve başta Çin, Almanya, Rusya'nın bulunduğu 23 ülkeden 700'den fazla iş insanı ağırlıyor.

Açılış konuşmasının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı.

Trabzon'un Kuşak Yol Projesi'nin liman kenti olması tasarlanıyor. Kent Avrupa'yı Asya'ya, Kuzeyi, Orta Doğu ve Afrika'ya taşıyan en kestirme yol. 3,5 saatlik uçuşla 40'dan fazla ülkeye ulaşılabiliyor. Karadeniz deniz ağı ise Afrika'dan Tuna'ya, Basra'dan Hint Okyanusu'na, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlıyor.

Projenin ortaklarından Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türk Çin ilişkilerinde gelinen noktaya işaret etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle de Kuşak Yol Projesi'nin iki ülke için ekonomik değerine dikkat çekti.

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