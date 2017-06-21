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Ulusoy Seyahat için iflas kararı çıktı

Türkiye'nin en köklü otobüs firmalardan "Ulusoy Seyahat" iflas etti. Çok sayıda otobüsü icra yoluyla satılan firma, geçtiğimiz yıl yaşadığı mali sorunlar nedeniyle seferlerini durdurmuştu.

Ulusoy Seyahat için iflas kararı çıktı

1930 yılından beri şehirler arası kara taşımacılığı yapan "Ulusoy" iflas etti.

Yaşadığı mali sıkıntıları uzun bir süre aşamayan firma, geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu. Ulusoy'un 6 yıl önce bünyesine kattığı Varan da geçen yıl seferlerini durdurmuştu.

Çok sayıda otobüsü icrada satılan firmanın son durumu ile ilgili noktayı Bakırköy 3'üncü Ticaret Mahkemesi koydu.

Ulusoy için iflas kararı verildi. Yakın zamanda şirketin tasfiyesine başlanacak.

Trabzon-Of arası yük taşımacılığı ile adını duyuran firma, bir süre kardeşler arasındaki bölünme yaşanmıştı. Bu bölünmede "Ulusoy Seyahat" Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Haluk Ulusoy’a kalmıştı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu #Haluk Ulusoy #ulusoy seyahat
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