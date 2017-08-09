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Ünlü iş adamı Şemsettin Gökbayrak hayatını kaybetti, şirketi satışa çıktı

Bakliyat kralı olarak tanınan Şemsettin Gökbayrak’ın vefatının ardından mirasçıları şirketin tamamını satma kararı aldı. Gökbayrak’ın sahiplerinden Nilüfer Tanrıöver, “Evet, baktık işin başında duramıyoruz, satma kararı aldık” dedi

Ünlü iş adamı Şemsettin Gökbayrak hayatını kaybetti, şirketi satışa çıktı

Türkiye’de yeni neslin üretimde olmak istemediği tartışılırken, buna son örnek bakliyat sektöründen geldi.

1981 yılında kurduğu Gökbayrak markasını bakliyatta üst kalite ürünlerle önemli bir noktaya getiren Şemsettin Gökbayrak’ın şirketi, kurucunun vefatı sonrası satışa çıktı.

Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) kurucusu olan ve uzun yıllar derneğin başkanlığını yapan Gökbayrak, geçtiğimiz Mart ayında vefat etmişti.

Dünya gazetesinin haberine göre, şirketin hissedarlarından Gökbayrak’ın kızı Nilüfer Tanrıöver, “Baktık şirketin başında duramıyor, ilgilenemiyoruz, satmaya karar verdik” dedi.

3 kız kardeş olduklarını anlatan Tanrıöver, hiçbir 3’üncü kuşak temsilcisinin de şirketin yönetimine talip olmadığını söyledi.

Tanrıöver, “Babam sağken bir gerek olmadı. Biz kızları farklı sektörlerde profesyonel çalışmayı tercih ettik. Torunlar da istemedi, bir kısmı zaten yurtdışında yaşamayı tercih etti” diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Şemsettin Gökbayrak
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