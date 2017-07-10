İzmir Tire'de kooperatifçilik küçük üreticilerin kuvvetini birleştirdiği bir güç odağı haline geldi. Çiftçilerin her türlü sorununa çare olan kooperatif ile sadece üretim değil ürün kalitesi de artmış durumda. Tire Süt Kooperatifinin ortağı olan çiftçilerin Türkiye'ye örnek olacak başarı hikâyesi.

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Kooperatif desteğiyle ürettikçe büyüyorlar… Birleştikçe güçleniyorlar…



İzmir'de kurulan Tire Süt Kooperatifi, üretim ekonomisinin en güzel örneklerinden...



Tire’nin Halilçavuşlar köyünden Halil Çalışkan, kooperatifin ortaklardan biri... Kooperatifin kendisine sağladığı destekle yem bitkilerini ekiyor, hayvanlarını besliyor, günlük 2 tondan fazla süt üretiyor.



Halil Amca, kooperatife 1980’li yıllarda üye olmuş.



Üreticiler omuz omuza verdi kooperatif sayesinde sütün kalitesini de arttırdı.



Köylerdeki nüfusun ağırlığını oluşturan yaşlı üreticilerin imdadına yine kooperatif yetişiyor. Yemini, gübresini, mazotunu alan yaşlı üreticiler, bunları taşımakta zorluk çekiyor. Kooperatif kamyonla isteyen üreticilerin adresine yem dağıtıyor.



Muhtar Hasan Çalışkan kooperatifin üreticiye sunduğu imkanları saymakla bitiremiyor.



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