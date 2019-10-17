''Üretime yönelik çabalarımızı artırmalıyız''

Avrupa Birliği, çelik ithalatında global kotayı yüzde 30 ile sınırlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'den ithalatta gümrük tarifelerinin yeniden yüzde 50'ye yükselteceğini açıkladı.

Türkiye karşıtı bu hamleler çelik sektörü açısından yeni bir dönemi başlattı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan bu adımları değerlendirdi. Yayan, "ABD ve AB'nin bize yönelik koruma önlemlerine karşılık biz de karşı tedbirler almalı ve kendi çelik sektörümüzü korumalıyız." dedi.

TÇÜD Genel Sekreteri Yayan, "Bunun için kapasitemiz olan ürünlerde ithalatı azaltmalı ve yurt içinde üretilmeyen ürünlerin üretilmesine yönelik çabalarımızı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son iki yılda Türkiye'nin çelik ticaretinde fazla verdiğini ifade eden Yayan, bu nedenle AB'nin de hemen koruma tedbirlerini hayata geçirdiğini dile getirdi.

ulusal.com.tr