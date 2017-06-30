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USK çiğ süt fiyatını artırdı

USK, 1 Ağustos - 28 Şubat için çiğ sütün referans litre fiyatını 1,3 lira olarak belirledi

USK çiğ süt fiyatını artırdı

Ulusal Süt Konseyi (USK) 1 Ağustos 2017 - 28 Şubat 2018 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 1,3 lira olarak açıkladı.

AA muhabirinin USK'dan aldığı bilgiye göre, bugün yapılan Konsey toplantısında bu yılın ocak-haziran döneminde 1,21 lira olarak uygulanan çiğ sütün referans litre fiyatı 1 Ağustos - 28 Şubat dönemi için 1,3 liraya yükseltildi.

Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ulusal Süt Konseyi #çiğ sütün referans litre fiyatı #2017
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