Uzmanlardan enflasyon uyarısı

Bütçe açığı yıl sonu için hedeflenen rakamın üzerine çıktı, uzmanlar enflasyon uyarısında bulundu.



Hükümet 2019 yılı sonunda 80 milyar lira bütçe açığı öngörse de bu rakam tutmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 15 Kasım’da açıkladı.



Verilere göre, Ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’e yükselerek 719,2 milyar lira oldu. Bütçe giderleri de yüzde 22,2 artarak 819,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.



Uzmanlar, yılsonu için hedeflenen rakamın üzerindeki bu oranın doğuracağı sonuçları da anlattı. Hükümete uyarıda bulundu.

ulusal.com.tr

