VakıfBank 2017 yılının ilk yarısında 2 milyar 121 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile ekonomiye sağladığı destek 210 milyar TL’ye ulaşırken, bankanın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 22 artışla 236 milyar TL’yi aştı.

Buna göre, banka, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2017 yılının ilk yarısında ulaştığı 2 milyar 657 milyon TL brüt karından 536 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 121 milyon TL net kar elde etti. Vakıfbank, Türkiye ekonomisine nakdi ve gayri nakdi kredi olarak toplamda 210 milyar TL finansman sağladı.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, hem yıllık hem de çeyreklik bazda tüm ana bilanço kalemlerinde sektörden daha hızlı büyüdüklerini belirterek, "Başta krediler, toplam aktifler ve mevduatlar olmak üzere hemen hemen her segmentte pazar payımızı artırmaya devam ettik. Güçlü öz kaynaklarımız, sağlam likidite yapımız ve müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ile önümüzdeki dönemlerde de ekonomiye kesintisiz destek olmaya ve piyasalardaki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yılın ikinci çeyreğinde KGF kapsamında en çok kredi kullandıran banka olduk"

Hükümetin uygulamaya koyduğu politikalar ile Türkiye'nin büyüme performansının ivme kazandığını ve bir süreçte özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırılan kredilerin oldukça önemli bir rol oynadığını belirten Özcan, "Alınan başarılı tedbirlerin sürdürülebilir büyüme sağlaması amacıyla VakıfBank olarak biz de elimizi taşın altına koyduk ve yılın ikinci çeyreğinde KGF kapsamında en çok kredi kullandıran banka olduk. Her zaman KOBİ’lerimizin ve reel sektörün yanında olan Bankamız, böylelikle toplam 17 milyar TL’lik bakiye ile KGF kapsamındaki kredi kullandırımında da lider bankalardan biri konumuna yükselmiştir. Kredilerin aktifler içindeki payı bakımından yüzde 71’lik oran ile rakip bankalar arasında birinci sırada yer almamız, milli ekonomiye verdiğimiz desteğin boyutunu en net biçimde göstermektedir.” dedi.



"TL mevduatlarımız 100 milyar TL'yi aştı"

Özcan, toplam pasifler içinde yüzde 60 paya sahip olan mevduatın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 23,8 oranında artarak 142 milyar TL seviyesini aşmıştır. Daha da önemlisi TL mevduat bakiyemiz çeyreklik bazda yüzde 14 büyüme ilk kez 100 milyar TL seviyesini aşmıştır. Ülkemizin her yerinde hizmet veren 927 şubemiz ve önümüzdeki dönemlerde daha da önem vereceğimiz dijital bankacılık ile mevduatımızı tabana yaygınlaştırmaya ve bireysel mevduatımızın toplam mevduat içindeki payını artırmaya devam edeceğiz. Dijital bankacılığa yapacağımız yatırımlar ile alternatif dağıtım kanallarımızı daha etkin bir şekilde kullanmaya ve özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerimiz arasındaki yaygınlığımızı artırmaya ağırlık vereceğiz."

"Yeni Türkiye’nin lider bankası" olma vizyonu ile uyumlu olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi pozisyonlarından memnuniyet duyduklarını aktaran Özcan, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Nisan ayında temin ettiğimiz 1 milyar ABD dolarının üzerindeki sendikasyon kredisi ile bir önceki dönemde temin edilen krediyi, sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 109 oranında çevirmiş olduk. Ayrıca, mayıs ayında Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdik. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı ve uzun vadeli uygun maliyetli uluslararası fonlama işlemleri ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."