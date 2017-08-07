Türkiye'nin güneş enerjisi bakımından en verimli illerinden biri olan Van'da bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan ilk özel GES projesi, üretime hazırlanıyor

"Güneş şehri" anlamına gelen "Tuşba" adıyla yıllarca Urartu Krallığına başkentlik yapan Van'da, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla özel sektör yatırımları da hız kazanmaya başladı.



Türkiye'de en verimli güneş enerjisinin üretilebileceği kentlerden biri olan Van'ın bu potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan ilk özel güneş enerjisi santralinde (GES) üretim için son hazırlıklar yapılıyor.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van'da ilk özel GES tesisini kuran Kenan Yıldız, tesiste ürettiği elektriği 10 yıl boyunca devlete satacak.



Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy yolu üzerinde 10 dönüm arazi üzerine kurduğu GES'te 500 KW elektrik üreteceklerini belirten genç girişimci Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla tesisimizin 600 bin avro maliyeti var. Van'daki güneşli gün sayısı ve verimliliğine göre 6 yılda kendini amorti etmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

