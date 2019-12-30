Varlık barışı 6 ay uzatıldı
Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi.
EKONOMİ 30.12.2019, 00:16 30.12.2019, 01:53
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vergi Barışı süresi 6 ay uzatıldı.
Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2’den yüzde 1.6’ya indirildi.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90'ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.
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