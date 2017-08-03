Vatan Partisi Genel Merkez Çiftçi Bürosu Başkanı EÜ. Ziraat Fakültesi E.Öğretim üyesi Prof. Cengiz Çakır, beraberinde İzmir Çiftçi Bürosu üyeleri; İzmir Çiftçi Bürosu Başkanı Fikret Tuğral, Çiftçi Bürosu Sekreteri Sultan Gökçe, Çiftçi Bürosu Sekreteri (Vatan Partisi MKK üyesi) Hüseyin Çakıcı basın açıklaması yaptılar. Ulusal kanalın canlı yayınla Türkiye’ye duyurduğu basın açıklamasında Çakır önemli noktalara değindi.

Vatan Partisi Genel Merkez Çiftçi Bürosu Başkanı EÜ. Ziraat Fakültesi E.Öğretim üyesi Prof. Cengiz Çakır, beraberinde İzmir Çiftçi Bürosu üyeleri; İzmir Çiftçi Bürosu Başkanı Fikret Tuğral, Çiftçi Bürosu Sekreteri Sultan Gökçe, Çiftçi Bürosu Sekreteri (Vatan Partisi MKK üyesi) Hüseyin Çakıcı basın açıklaması yaptılar. Ulusal kanalın canlı yayınla Türkiye’ye duyurduğu basın açıklamasında Çakır önemli noktalara değindi.



Prof. Çakır şöyle dedi:



AKP HÜKÜMETİ TÜRK TARIMINI BİTİRME NOKTASINA GETİRİYOR



AKP Hükümeti tarafından gümrük vergisi indirimi uygulanarak bazı bitkisel ve hayvansal ürünlerin dış alımı yapılması için, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ne ve Et ve Süt Kurumu (ESK) ‘na yetki verilmiştir. Ürünlere göre dış alımı yapılabilecek miktarlar ve yetkinin geçerlilik süreleri aşağıda özetlenmiştir.



Toprak Mahsulleri Ofisi’ne verilen yetki



Ürünün Cinsi Miktarı (Bin ton) Yetkinin sona erme tarihi Buğday ve mahlut 750 31.5.2018 Arpa 700 31.5.2018 Mısır 700 31.7.2018 Pirinç 100 31.8.2018

Ürünün Cinsi Miktarı (bin baş ve bin ton) Yetkinin sona erme tarihi Büyükbaş canlı hayvan 500 31.12.2018 Küçükbaş canlı hayvan 475 31.12.2018 Büyük baş karkas et 75 31.12.2017 Çeyrek karkas 20 31.12.2017