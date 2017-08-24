Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Hükümet ve Memur-Sen arasında imzalanan memur zammı toplu sözleşmesi hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Reyhan, "AKP hükümeti, Kamu Çalışanlarına yönelik 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde önceki dönemde olduğu gibi yine hayal kırıklığı yaratmıştır" ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, memur ve memur emeklilere verilen zammı değerlendiriyor.



Reyhan’ın açıklaması şöyle:



AKP hükümeti, Kamu Çalışanlarına yönelik 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde önceki dönemde olduğu gibi yine hayal kırıklığı yaratmıştır.



Memur Sendikalarının talepleri görmezden gelinmiş, yıllık enflasyon oranı ve resmi yoksulluk sınırı dikkate alınmaksızın iki yıllık zam oranları belirlenmiştir.



Kamu çalışanları, bu dönemde de sadaka gibi bir zamla karşı karşıya kalmıştır. Yalnızca zam oranları değil, kadrosuz ve iş güvencesiz çalışmanın kaldırılması ve bütün kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi gibi acil talepler de görmezden gelinmiştir.



SADAKA ZAMMI



TÜRK-İş’in açıkladığı ve genel kabul gören 2017 yılı Temmuz ayına ait yoksulluk sınırı yaklaşık 4 bin 900 TL’dir. Bu sınır veri kabul edildiğinde kamu çalışanlarının ezici bir çoğunluğunun bu sınırın altında yaşamaya mahkûm edildiği anlaşılmaktadır.



Özellikle konut kiralarının son iki yılda anormal derecede yükseldiği, gıda fiyatlarının kontrolsüz olarak arttığı ve yıllık enflasyonun çift haneleri bulduğu da dikkate alındığı zaman, hükümetin kamu çalışanlarına lâyık gördüğü iki yıllık “% 4 + 3,5 + 4 + 5” zam oranları ile bir memur ailesinin hayatını idame ettirmesi oldukça güçtür.



Bu haliyle toplu sözleşme 3.2 milyon kamu emekçisinin ve 1.9 milyon kamu emeklisinin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Toplamda 5 milyon 100 bin insanımızı, hatta aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 2018-2019 dönemi toplu sözleşmesi kamuoyundaki beklentileri karşılayamamış, deyim yerindeyse dağ fare doğurmuştur.



GÜVENCESİZ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR



Kamu Çalışanlarının en büyük sorunu olan kadro sorunu da önceki toplu sözleşmelerde olduğu gibi yine havada bırakılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerinde tanımlanan sözleşmeli ve geçici personeller ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi konusu, bütün sendikaların talepleri içerisinde olmasına karşın, hükümet tarafından yok sayılmıştır.



VATAN SAVAŞI İÇİN GELİR ADALETİ



Türkiye, ABD merkezli bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bir yandan içerde FETÖ ve PKK gibi terör unsurlarıyla mücadele edilirken bir yandan da ABD’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kurmaya çalıştığı kukla devletlere karşı Türk Ordusu cansiperane savaşmaktadır.



Böyle bir ortamda iç barışı sağlamak ve iç cepheyi sağlamlaştırmak hayati önemdedir. ABD merkezli terör ve bölücülükle mücadelenin başarısı için, gelir adaletinin sağlanması önemli bir dayanaktır. Başta FETÖ’nün hain darbe taşebbüsüne karşı mücadele olmak üzere her zaman ülkesinin, milletinin yanında olan ve devleti ayakta tutan kamu emekçilerinin gördüğü bu muamele kabul edilemez.



657 SAYILI KANUN KIRMIZI ÇİZGİDİR



AKP Hükümetinin temsilcileri dönem dönem 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet için yük oluşturduğunu söylemekte ve memur güvencesinin kaldırılmasını, esnek çalışmanın getirilmesini savunmaktadır. 657 sayılı kanun, kamu çalışanlarının kırmızı çizgisidir. Bu kanun, Türk Devletinin temel kanunlarından biridir. Bu kanunda iş güvencesini kaldıracak değil ancak ve ancak iş güvencesini daha da sağlamlaştıracak değişiklikler yapılabilir.



Vatan Partisi olarak Kamu Emekçilerimiz de dâhil olmak üzere emekçilerimizin bütün sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Partimizin Millî Hükümet Programında belirtildiği üzere başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere, çalışmaya hayatını düzenleyen bütün kanunlar, emekçiler lehine yeniden düzenlenecek ve insan onuruna yakışan ücretler ve çalışma koşulları ile iş güvencesi kesinlikle sağlanacaktır.



ÜRETEN TÜRKİYE, ZENGİN TÜRKİYE



Vatan Partisi’nin Millî hükümetinde kamucu karma ekonomi yeniden kurulacak, özelleştirmelere son verilerek Kamu İktisadi Teşekkülleri ihya edilecek, borçlanma ekonomisinin yerini üretim ekonomisi alacaktır. Türkiye’nin üreten sanayicisi, çiftçisi, turizmcisi desteklenecek, zenginlik ve refah bu yolla sağlanacaktır. Vatan Partisi iktidarında Türkiye, kendi memuruna vereceği binde 5’lik zammın maliyetini konuşmayacaktır.



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