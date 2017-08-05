Sorunlar dinleniyor, çözüm yolları aranıyor. Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı, kentte parti çalışmalarını sürdürüyor.
Ziraat Odaları ile toplantılar yapan Vatan Partsi'nin son durağı tarım kooparatifleri oldu.
Denizli Köy Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, çiftçinin sorunlarını anlattı.
Varol, Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı süt rakamlarına da değindi.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı yöneticileri kent genelindeki köy kooperatiflerini ziyaret etti. Vatan Partisi yöneticileri, kooperatiflere tarımda yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini paylaştı
Sorunlar dinleniyor, çözüm yolları aranıyor. Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı, kentte parti çalışmalarını sürdürüyor.
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