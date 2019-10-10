Vedat Bilgin'in o mesajına emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden yüzlerce yanıt

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) heyeti ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin'in Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımın altınına EYT'liler çok sayıda cevap yazdı.

Bilgin, harekat ile ilgili "İstikamet Kızıl Elma! Rabbim Mehmetçiğimizi esirgesin, Türk Ordusunu muzaffer eylesin." diye yazdı.

EYT'LİLER BAKIN NELER YAZDI

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Vedat Bilgin'in o paylaşımına çok sayıda mesaj yazdı.

İşte o mesajlardan bazıları:

"Hocam şükür sizi gördük..

#EmeklilikteYaşaYakılanlar sizden haber bekliyor..

İlk ağızdan bişeyler duymak istiyoruz.

Lütfen duyarsız ve ilgisiz kalmayın

Allah askerlerimizi ve ülkemizi korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin.

#EmeklilikteYaşaTakılanları da bu hak gaspında muzaffer eylesin.

Vicdanlara merhamet versin

Allah tüm askarlerimizi korusun dualarımız onlara inşallah Vedat bey EYT çözüm bekliyor ama bir iki bakan çıkıyor çalışma yok dyor insanlarla dalga geçiyorlar EYT sadaka değil gasp edilen hakkini istiyor vebali var bu yapalanlarn eninde sonunda ununuze çıkacak

#BarışPınarıHarekatı haklılığımızın tescilidir

Hak alınıncaya kadar harekata devam edeceğiz.

#EmeklilikteYașaTakılanlar ordusunun yanındadır.

Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun

Yürüyün Aslan parçaları

Amerika zerzevatı Aslan görsün

Yürüyün Yiğitler ayağınıza taş

Yüreğinize tasa gözünüze yaş değmesin

Yürüyün yiğitler dualarımız sizinle

#EmeklilikteYaşaTakılanlar

Amin. #EmeklilikteYaşaTakılanlar

Allah askerlerimizi korusun,

Silahlı Kuvvetlerimizi muvaffak etsin.

@EytSydDernegi

Amin Sayin Hocam Ayaklarına Taş Değmesin,

Birde Şu #EmeklilikteYașaTakılanlar Yani Bizler Hakkında Bir Sesinizi Duyabilsek !

Sizden Başka Herkes Konu Hakkında Yorum Yapıp Bir Şeyler Söylüyor,

Sesinizi Duymak İstiyoruz Artık.

aminnnn

bu arada şükür twitinizi gördük meğer burdaymışsınız, #emeklilikteyaşatakılanlar merakla çalışmanızın olumlu ve çok kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz"

ulusal.com.tr