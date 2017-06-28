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Vergi dairelerinde “yapılandırma“ mesaisi

7020 sayılı kanunla kamuya vergi borcu yapılandırılması dolayısıyla vergi daireleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı

Vergi dairelerinde “yapılandırma“ mesaisi

Maliye Bakanlığı'nca bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanunla ilgili vergi daireleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı.

Gece yarısına kadar açık kalacak vergi dairelerin yoğunluk olmadığı gözlendi.

Kırklareli'de 2 vezne ile oluşturulan 6 ayrı masada mükelleflere hizmet sunuluyor.

Kırklareli'nde gece mesaisinin başladıktan sonra 1, Tekirdağ'da ise 2 mükellefin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Vergi borcu yapılanması 30 Haziran'da sona erecek. Vergi dairelerinde son gün yoğunluk olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #vergi #hizmet
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