Ak Parti hazırladı. Vergi paketi Meclis’e sunuldu.



Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi taslağı, Meclis’e verildi. Taslağın ilk 7 maddesinde dijital vergilere yer verildi.



Taslağa göre uluslararası teknoloji şirketleri, elde ettiği gelirlere karşılık yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek. En az 20 milyon lira veya 750 milyon euro (yüro) geliri olanlar, vergi kapsamına alınacak. Cumhurbaşkanı bu vergiyi yüzde 1'e kadar indirmeye ya da yüzde iki katına çıkarmaya yetkili olacak.



Taslakta çalışanları ilgilendiren kısımlar da bulunuyor. Gelir vergisi dilimleri 4’ten 7’ye, üst dilim ise yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. 500 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecek.



31 Aralık 2023’ten sonra en üst ligdeki futbolcuların verdiği vergi, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Geliri 500 bin lirayı aşanlar yüzde 45 vergiye tabi olacak. Yüzde 20’sinin spor kulüpleri tarafından karşılanacağı tahmin ediliyor. Hakemler de vergi kapsamına alınacak.



Döviz alım satımı vergisi binde 1’den binden 2’ye yükseltirilicek. Cumhurbaşkanı bu oranı sıfıra indirmeye ve on katına çıkarmaya yetkili olacak.

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