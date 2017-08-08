Türkiye'nin 2015 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın ilk 100'de yer alırken, 2016'da sayı 11'e yükseldi.

Türkiye'nin 2015 yılı vergi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın ilk 100'de yer alırken, 2016'da 11 kadın şampiyonlar arasına girdi. Rekortmen 11 kadına toplamda 129 milyon 177 bin 228 lira vergi tahakkuk ettirildi.



AA muhabirinin, 2016'da en çok gelir vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellefin açıklandığı listeden yaptığı derlemeye göre, 53 kişi bilgilerini vermekten kaçınırken, adı açıklanan 47 kişiden 11'inin kadın olması dikkati çekti.



2011, 2012 ve 2015'te vergi rekortmeni olan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel, 2016'da da vergi rekortmenleri listesinde liderliğini korudu. Arsel'e menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 46 milyon 885 bin 202 lira vergi tahakkuk ettirildi.



Koç ailesinden Suna Kıraç da 2015'teki gibi listede de aynı sırada yer aldı. Kıraç'a, menkul kıymetler aracılık faaliyetleri dolayısıyla tahakkuk ettirilen vergi tutarı 28 milyon 660 bin 951 lira oldu.



ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın kız kardeşi Vildan Gülçelik de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 9 milyon 94 bin 992 lira vergiyle 28. sırada yer aldı.



Necip Akar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Türkan Özsezen listede 29. sıradan 31. sıraya gerilerken, Özsezen'e kendisine ait ya da kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi dolayısıyla 8 milyon 121 bin 599 lira vergi tahakkuk ettirildi.



Geçen sene açıklanan 2015 vergi rekortmenleri listesinde 28. sırada bulunan Tomris Taşkent, 2016 listesinde 39'uncu sıraya geriledi. Taşkent'in, menkul kıymetler aracılık faaliyetleri dolayısıyla 6 milyon 389 bin 583 lira vergi ödeyeceği belirtildi.



Vergi rekortmenleri arasında 43. sırada yer alan Sevda Gülçelik'e 6 milyon 78 bin 171 lira, 68. sıradaki Şefika Kurt'a 5 milyon 296 bin 633 lira, 75. sıradaki Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'e 5 milyon 138 bin 307 lira, 90. sıradaki Çiğdem Sabancı Bilen'e 4 milyon 637 bin 811 lira vergi tahakkukunda bulunuldu.



Listeye, Eskişehir'den Gülden Kanatlı Derbil 4 milyon 437 bin 414 lira vergiyle 94, Aydan Kanatlı da 4 milyon 436 bin 561 lira vergiyle 95. sıradan girdi.

Rekortmen olan 11 kadına toplamda 129 milyon 177 bin 228 lira vergi tahakkuk ettirildi.

