Maliye Bakanlığının sessiz sedasız yayınladığı vergi rekortmenleri listesindeki gizli liderin BOTAŞ olduğu çıktı. Geçen yıl 1.9 milyar TL vergi ödeyen BOTAŞ, 2016'nın vergi rekortmeni oldu. Şirketin adının neden gizlendiği bilinezken, vergi rekortmenleri listesinde ilk 10 şirket arasında 8 bankanın olması da dikkat çekti.

2016 yılının adı sır gibi saklanan gizli vergi şampiyonu deşifre oldu.



Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yılın vergi şampiyonu olan kurumları sessiz sedasız internet sitesinde yayınladı. Dikkat çeken bir başka detay ise bu yıl vergi şampiyonu olan kurumun adının açıklanmaması oldu.



En çok vergi ödeyen ikinci kurum 1.8 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Vergi rekortmeninin ödediği rakamın yaklaşık 1.9 milyar lira olması gerekiyordu. Bu da en az 8 milyar liralık kâr anlamına geliyordu. Herkes adı açıklanmayan o gizli vergi rekortmenini merak etti. Ve sonunda o kurum deşifre oldu.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, gizli rekortmen BOTAŞ oldu. Şirketin 2015'te 2.4 milyar lira olan kârı 1 yıl sonra yani 2016'da tam 8.1 milyar liraya çıktı.



BOTAŞ'ın rekor kârı doğalgaz fiyatlarının yarı yarı inmesi ve geçen yıl dolar kurunun gerilmesi oldu.



BOTAŞ Türkiye'nin ithal ettiği doğalgazı dağıtım şirketlerine satıyor. Dağıtıcılar da aldıkları doğalgazı üzerine kârlarını koyarak halka satıyor.



Liderliğini BOTAŞ'ın yaptığı vergi rekortmenleri listesinde ilk 10 arasında 8 bankanın yer alması da ayrı bir tartışma konusu oldu.





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