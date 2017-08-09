Türkiye'de 2016 kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 11 enerji şirketi yer alırken, rekortmenlere tahakkuk ettirilen vergi tutarı toplam 2 milyar 6 milyon 737 bin 358 lira oldu.

Türkiye'de geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyen 100 mükellefin açıklandığı listede 11 enerji şirketi yer aldı. Rekortmenler listesindeki enerji şirketlerine toplamda 2 milyar 6 milyon 737 bin 358 lira vergi tahakkuk ettirildi.



AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, en fazla kurumlar vergisi ödeyen 100 mükellefin 26'sı kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.



Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde kurumsal bilgileri açıklananlar arasında 11 enerji şirketi yer alırken, rekortmenlere tahakkuk ettirilen vergi tutarı toplam 2 milyar 6 milyon 737 bin 358 lira oldu.



Söz konusu enerji şirketlerinden ilk üçü kamu kurumu, geri kalan sekizi ise özel şirketlerden oluştu.



Listede, 409 milyon 154 bin 839 lira ile en çok vergi ödeyen enerji şirketi Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) oldu. Listenin 10'uncu sırasında yer alan kamu kurumu EÜAŞ, 2015 yılında en çok vergi ödeyen kurumlar arasında yoktu.



EÜAŞ'ı, 394 milyon 988 bin 863 liralık vergi tahakkuku ile Türkiye Petrolleri (TP) takip etti. Böylece TP, geçen yıl bir önceki yıla göre vergilendirme dönemi kurumlar vergisi mükellefleri̇ listesinde 9 sıra yükselerek 11'inci sıraya yerleşti.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise geçen yıl 388 milyon 761 bin 337 lira vergi ödemesi ile 12'nci sırada yer aldı. Listedeki üçüncü kamu kurumu olan TEİAŞ, 2015 yılına göre 2 basamak geriledi.



Listede en fazla vergi ödeyen özel şirketlerin başında yer alan Petkim Petrokimya Holding AŞ de kurumlar vergisi rekortmenleri listesine 22'nci sıradan girdi. Petkim'e birincil formda poli̇merleri̇n imalatı faaliyetleri dolayısıyla tahakkuk ettirilen vergi tutarı 167 milyon 470 bin 206 lira oldu.



Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 2015'te 75'inci sırada yer alan Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ ise geçen yıl 2015'e kıyasla 49 basamak yükselerek 26'ncı sıraya yerleşti. Tüpraş'a petrol türevi̇ yakıtlar, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı faaliyetleri dolayısıyla 137 milyon 780 bin 715 lira vergi tahakkuk ettirildi.