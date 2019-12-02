3'üncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamları beklentinin altında kaldı. Verileri , Türkiye İstatistik Kurumu duyurdu.

Tahminler yüzde bir büyümeydi ancak verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüme kaydetti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon TL oldu.

Devletin harcamaları yıllık yüzde 7, hane halkı harcamaları yüzde bir buçuk yükseldi. Yatırımlar ise yüzde 12,6 azaldı.

Sanayi sektörü yüzde 1,6 artarken inşaat sektörü yüzde 7,8 daraldı. Verilerin hane halkına olumlu yansıması olmadığını söyleyen ekonomistler istihdamın giderek daraldığını vurguladı.

Verilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da bir açıklama geldi.

Albayrak, "4'üncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizi artmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı.11 aylık dönemde ihracat yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın kasım ayında 16,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

İthalat ise kasım ayında yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

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