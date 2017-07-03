Vodafone'un Red Business tarifesini kullanan KOBİ'ler son bir yılda tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 14,5 milyon liralık fayda sağladı

Vodafone, işletmelerin en önemli ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve pratik çözümler sunan Red Business avantajlı servisleriyle son bir yılda KOBİ’lere 14.5 milyon lira kazandırdı.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, son 12 ayda 345 bin kere kullanılan ve yüksek verimlilik artışı sağlayan avantajlar kapsamında satış elemanı fazla olan veya araba masrafı olan işletmeler, arabalarını Otovınn Araç Yıkama noktalarında ayda bir kez ücretsiz yıkatabiliyor, diledikleri aracı Budget'tan yüzde 50 indirimle kiralayabiliyor, lastik değiştirme ve servis hizmetinden indirimli bir şekilde faydalanabiliyor.



İşi gereği çok fazla dolaşan işletmelere de avantajlar sunan Vodafone, havalimanına yola çıktığı andan uçağa bindiği ana kadar birçok faydayı sunarak verimliliklerini artırıyor.

Vodafone'un sunduğu avantajlar arasında İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Bodrum Milas (iç hatlar) veya İzmir Adnan Menderes’ten uçuşlarında ücretsiz lounge hizmeti, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ücretsiz hızlı geçiş, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz otopark, İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz yurt dışı çıkış harç pulu ve VIP havaalanı transfer hizmeti bulunuyor.

Vodafone ayrıca, Big Chefs ve Karafırın'da sunduğu avantajların yanı sıra, belirli sinema salonlarında ikinci bileti hediye veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, Türkiye'deki işletmelerin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ettiklerini ve bu doğrultuda en faydalı ve hesaplı çözümleri sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra işletmelere sunduğumuz avantajlarla da iş süreçlerinde tasarruf yapma fırsatı veriyoruz. Bu doğrultuda Red Business tarifeleri ile sunduğumuz avantajlı servisleri bir yılda 345 bin kere kullanan işletmelerimiz toplamda 14,5 milyon lira tasarruf sağladı. Yoğun bir iş hayatı olan iş ortaklarımıza sunduğumuz bu avantajlarla, işletmelerimizin iletişim ve temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarını asgariye indirip, ceplerinde kalan parayla firmalarının verimliliğini artırmaya odaklanmalarını hedefliyoruz.

Sağladığımız maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde işletmelerin en büyük masraf kalemlerinden ofis ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız Kırtasiye ve Güvenlik Çözümü gibi kampanyaları sunmaya başlayacağız. Vodafone olarak, her ölçekten işletmenin ihtiyacına karşılık ihtiyaçlarına akıllı ve pratik çözümler sunmaya devam edeceğiz."