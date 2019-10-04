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Volkswagen'in kararı sonrası Bulgaristan'dan ilginç Türkiye açıklaması

Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapma kararı sonrası Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, 2-3 yıl içinde başka büyük bir firmanın ülkelerine yatırım yapacağına inandığını söyledi. Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Plevneliyev de "Türkiye'yle eşit şartlarda yarışmadık" dedi

Volkswagen'in kararı sonrası Bulgaristan'dan ilginç Türkiye açıklaması

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Volkswagen gibi büyük yatırımcıların önümüzdeki yıllarda Bulgaristan'a gireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Teşvik edici olması ve yardım sunması beklenen AB mevzuatının Bulgaristan'ın önünde engel teşkil ettiğini söyleyen Donçev, "Burada tek husus Türkiye değil, devlet desteği ve ihale kurallarıyla ilgili kısıtlamalar var. Bunların dışında başka kısıtlamalar da var" diye konuştu.

Donçev, Volkswagen'in bu yıl Bulgaristan'ı tercih etmediğini ancak 2-3 yıl içinde başka büyük bir firmanın ülkelerine yatırım yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Türkiye'yle girdikleri 'Volkswagen yarışının' eşit şartlarda yapılmadığını ve Türkiye'nin ayrıcalıklara sahip olduğunu savundu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Bulgar ulusal radyosu BNR'ye demeç veren Plevneliyev, "Bu kesinlikle eşit bir mücadele olmadı. Zira görünene göre Türkiye, kurallara hiç bağlı kalmadı ve ortak pazar kurallarına ilgi göstermedi. Türkiye Gümrük Birliği üyesi, tüm haklara sahip, ancak bununla birlikte hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor" dedi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu.

Alman devi, Türkiye'ye 1.4 milyar euroluk yatırım yapacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Volkswagen #Manisa #bulgaristan
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