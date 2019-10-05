Volkswagen'in 943,5 milyon lira sermayesi, yaklaşık 10 bin kişiye sağlayacağı istihdam Manisa'da heyecana yol açtı. Ekonomist Şevket Apuhan, şirketin Türkiye fabrika açacak olmasını değerlendirdi. Apuhan, "Almanya'nın Avrasya'ya yönelişine" dikkat çekti

Alman otomotiv devi Volkswagen, 943,5 milyon lira sermayesiyle Türkiye'ye geliyor.



Uzmanlara göre, Almanya'nın Avrasya'ya yönelişi Volkswagen'in Türkiye tercihinde bir faktör olarak öne çıktı.



Yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edilen fabrikanın 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyor.



Öte yandan alınan bilgiye göre otomotiv devi, Manisa'da kurulacak fabrikada yılda 700 bin araç üretecek. Üretimin yüzde 20'si Türkiye pazarına sunulacak. Yüzde 80'lik pay ise ihracata ayrılacak.



Ekonomist Şevket Apuhan, otomotiv sektörü ve düşük kredili faiz kampanyasını değerlendirdi.



ulusal.com.tr

