İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Yabancılara konut, i̇ş yeri ve arsa finansmanı ürünleri Albaraka’da

Albarak Türk, yabancılara konut, i̇ş yeri ve arsa finansmanı ürünleri sunuyor

Yabancılara konut, i̇ş yeri ve arsa finansmanı ürünleri Albaraka’da

Albaraka Türk, yabancılara yönelik konut, arsa ve iş yeri finansmanı ürünlerini müşterilerine sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Albaraka Türk, yatırımcılara yönelik ürünlerini çeşitlendirmeye ve çok çeşitli yatırımcı kitlesine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’den konut, arsa ve iş yeri satın alınmasına destek olmak amacıyla "Yabancıya Konut Finansmanı", "Yabancıya Arsa Finansmanı" ve "Yabancıya İş yeri Finansmanı" ürünleriyle hizmet vermeye başlayan Albaraka Türk, yabancı uyruklu müşterileri için sunduğu gayrimenkul finansmanı ürünlerini yurt içinde yerleşik olması durumunda TL, yurt dışında yerleşik olması durumunda TL, dolar ve avro borçlanma imkanı sağlayacak.

Bankanın yabancı yatırımcılarına yönelik farklı çözümler üretmek için oluşturduğu konut, arsa ve iş yeri finansmanı ürünlerine yabancı uyruklular, gelir belgesi ve tapu fotokopisi ile Türkiye’de gayrimenkul alımı için başvurabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı #finansman #Albaraka Türk
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ünlü Rus ressam Glazunov hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Trabzonspor'da yaş ortalaması yükseldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.