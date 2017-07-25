İriliği nedeniyle geçmişte develerle taşınıp kılıçlarla kesilen, lezzetiyle ünlü Diyarbakır karpuzunda, nisan ve mayıs ayında düşen yağış miktarının beklenen düzeyde olmasıyla verim arttı.

Geçmişte ağırlığı nedeniyle develerle taşınıp kılıçlarla kesilen, Dicle Nehri vadisindeki çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen Diyarbakır karpuzu, bu yıl rekoltesiyle yüz güldürüyor.



İlde fidelerin toprakla buluştuğu nisan ve mayıs ayında metrekareye düşen yağış miktarı geçen yıl 70 kilogram iken bu yıl 129 kilograma yükselince veriminde artış sağlanan karpuz, bu yıl hem üreticisini hem tüketicisini mutlu etti.







Hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi karpuz, hasatla birlikte tarladan sofralara ulaşmaya başladı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl kentin aldığı yağış ve uygun hava koşuları nedeniyle karpuzda hem kalitenin hem de verimin yükseldiğini söyledi.







Çiftçinin bu yıl karpuz üretiminden memnun kaldığını dile getiren Atalar, "2016 yılında 170 bin ton üretim gerçekleşti. Bu yıl 200 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. Hasat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

