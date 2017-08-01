Yapı Kredi Üst Yöneticisi Açıkalın, "Yapı Kredi olarak hedeflediğimiz güçlü ve sağlıklı büyüme oranlarını yakaladığımız bir yarıyılı tamamladık. Toplam mevduatımız geçen yıla oranla yüzde 19 artış göstererek 164,2 milyar liraya ulaştı." dedi.

Yapı Kredi, 2017'nin ilk yarısında 1 milyar 893 milyon lira net kâr elde etti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, 2017'nin ilk 6 ayında nakdi ve gayrinakdi krediler ile ekonomiye desteğini 261 milyar liraya yükselten bankanın, toplam mevduatı 164,2 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartları pazarındaki liderliğini 29. yıla taşıyan Yapı Kredi'nin net kârı 1 milyar 893 milyon lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, müşteri odaklı yatırımların pozitif sonuçlarını almaya devam ettiklerini bildirdi.

Yapı Kredi olarak hedefledikleri güçlü ve sağlıklı büyüme oranlarını yakaladıkları bir yarıyılı tamamladıklarını aktaran Açıkalın, "Toplam mevduatımız geçen yıla oranla yüzde 19 artış göstererek 164,2 milyar liraya ulaştı. Müşteri odaklı başarılı stratejimizin bir göstergesi olarak kredi mevduat oranımız yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



Leasing, faktoring ve kredi kartlarında liderlik

Açıkalın, Yapı Kredi'nin komple bir finansal hizmetler grubu olduğunu belirterek, farklı uzmanlık alanlarındaki banka iştiraklerinin yılın ilk yarısında da güçlü performanslarını sürdürdüğünü aktardı.

Sektörde liderliğini 9. yıla taşıyan Yapı Kredi Leasing'in sene içerisinde İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu'nun (SACE) Milano'ya davet ettiği ilk Türk leasing şirketi olduğuna işaret etti.

Açıkalın, "Kredi kartları pazarının lider markası Yapı Kredi World ile de kredi kartı pazarındaki liderliğimizi 29. yıla taşıdık. Yapı Kredi olarak 2017 yılının ilk yarısında 23 milyar lira kredi kartı alacak bakiyesiyle yüzde 21,7 pazar payına ulaştık. 2017 Haziran ayı itibarıyla 11 milyon kredi kartı adedine ulaşarak yüzde 17,9 pazar payı ile bu alanda da birinciliğimize devam ettik." ifadelerini kullandı.